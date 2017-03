20 Minutes avec AFP

Il est l’un des visages de la résistance au Kremlin… et une nouvelle fois derrière les barreaux. L’opposant russe Alexeï Navalny a été interpellé ce dimanche lors de manifestations anticorruption qui constituent l'une des plus fortes mobilisations contre Vladimir Poutine depuis son retour au Kremlin en 2012. Des centaines de partisans d'Alexeï Navalny ont également été arrêtés.

Anti-corruption protests held across #Russia Opposition leader, Alexei Navalny, arrested at demonstration in #Moscow https://t.co/anoxwhO0Qh

A l'origine de la mobilisation qui a réuni au total des dizaines de milliers de personnes dans le pays, y compris dans des villes de province d'habitude plutôt calmes, Alexeï Navalny doit être présenté à un juge lundi matin après avoir passé la nuit en détention, a annoncé sa porte-parole Kira Iarmych sur Twitter.

Arrêté dès le début du rassemblement à Moscou, ce pourfendeur de la corruption des élites russes, qui compte défier Vladimir Poutine lors de la présidentielle de début 2018, va comparaître pour appel à rassemblement donnant lieu à des troubles à l'ordre public. Il encourt jusqu'à 15 jours de rétention administrative.

Alexeï Navalny avait appelé à ces rassemblements après avoir publié un rapport accusant le Premier ministre Dmitri Medvedev de se trouver à la tête d'un empire immobilier financé par les oligarques.

Now reports indicate there could be 700 arrested in Moscow. Perfectly peaceful demonstration, I understand, pic.twitter.com/ARzFuH7X2o