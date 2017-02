Monde

ESPIONNAGE Pour l’heure, les autorités russes n’ont pour pas fait de commentaires…

Ils risquent gros. Deux responsables des services de renseignement russes (FSB) spécialisés dans la cybersécurité et un expert en piratage informatique ont été arrêtés et inculpés pour « trahison » au profit des Etats-Unis, a déclaré mercredi à l’AFP l’avocat de l’un d’entre eux.

Sergueï Mikhaïlov, numéro 2 du Centre pour la sécurité informatique au sein du FSB, son adjoint Dmitri Dokouchaïev, ainsi que Rouslan Stoïanov, responsable du service d’enquête sur les cybercrimes pour le géant de la sécurité informatique Kaspersky Lab, sont actuellement en détention, a indiqué Ivan Pavlov à l’AFP.

« Cette affaire est liée aux Etats-Unis », a ajouté Pavlov, précisant qu’il n’y avait « aucune mention » de la CIA dans les documents dont il avait eu connaissance. Interrogée, la CIA a refusé de commenter cette affaire.

Aucun lien entre ces arrestations et les cyberattaques supposées

Alors que les agences de renseignement américaines ont accusé les autorités russes d’avoir organisé le piratage d’organisations américaines pour aider à l’élection de Donald Trump, Dmitri Peskov, secrétaire de presse de Vladimir Poutine, a affirmé « qu’il ne pouvait y avoir de lien entre ces accusations et la supposée trahison d’officiers du FSB ».

Selon Ivan Pavlov, qui représente l’un des accusés, la procédure judiciaire ne devrait pas commencer avant longtemps. « Plus de trois suspects sont impliqués », a-t-il ajouté, sans donner plus de détails. Des sources anonymes citées par les agences Ria Novosti et Interfax ont évoqué d’autres arrestations à venir.

