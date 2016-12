Monde

RECAP' « 20 Minutes » compile pour vous les infos qu’il ne faut pas manquer ce matin...

Vladimir Poutine lors de sa conférence de presse annuelle le 23 décembre 2016. - Natalia KOLESNIKOVA / AFP

N.Beu.

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

La Russie promet une riposte

La Russie est en colère. Après une série de sanctions et l’expulsion de 35 diplomates russes des Etats-Unis, conséquence de l’ingérence de Moscou dans l’élection présidentielle américaine, le Kremlin a promis des mesures de rétorsion « adéquates ». L’administration américaine accuse la Russie d’avoir orchestré des piratages informatiques qui ont mené au vol et à la publication de milliers d’e-mails de responsables démocrates, brouillant le message de la candidate Hillary Clinton. Mais la Russie a rejeté « catégoriquement » ces « accusations infondées », affirmant que Washington voulait « détruire » ses relations avec Moscou. Plus de détails par ici.

Paris toujours sous la menace de la pollution

Des limitations de vitesse mais pas de circulation alternée. Face à un nouvel épisode de pollution aux particules fines touchant l’Ile-de-France, la préfecture de police de Paris impose ce vendredi des mesures contraignantes. Il faut dire qu’Airparif prévoit une émission de particules fines comprise entre 70 et 90 µg/m³, soit un éventuel dépassement du seuil d’alerte qui est de 80 µg/m³. Vendredi, il sera donc interdit d’utiliser le chauffage individuel au bois et la vitesse sera réduite de 20 km/h sur toutes les portions d’autoroute, voies rapides, routes nationales et départementales d’Ile-de-France. Toutes les consignes à suivre sont dans cet article.

Au fait, c’est jour de vote

Coiffeurs, secrétaires médicales, jardiniers, assistantes maternelles, salariés du commerce de proximité et de l’artisanat… Toutes ces professions sont appelées aux urnes dès ce vendredi et jusqu’au 13 janvier pour désigner leurs représentants syndicaux. Au total, près de 4,5 millions de salariés des entreprises de moins de 11 personnes ou employés à domicile (TPE) sont appelés à choisir un syndicat pour les conseiller et les défendre pour les quatre prochaines années. Reportées de quelques semaines en raison d’un bras de fer juridique entre la CGT et le Syndicat des travailleurs corses (STC), ces élections avaient été boudées lors de la précédente campagne, en 2012. Seulement 10,38 % salariés des TPE y avaient participé. Or l’enjeu est de taille cette année pour plusieurs raisons. On vous les détaille dans cet article.

Mots-clés :