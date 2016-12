Monde

CATASTROPHE AERIENNE Des milliers de soldats, sauveteurs et plongeurs fouillaient lundi la mer Noire pour retrouver les débris et les corps des 92 personnes à bord de l'avion...

Des soldats russes patrouillent les côtes de la mer Noire à Sotchi le lendemain de la chute d'un avion militaire russe, le 26 décembre 2016. - VASILY MAXIMOV / AFP

Mais qu’est-il arrivé auTupolev Tu-154, qui a disparu des écrans-radars à 2h27 GMT, après son décollage de l’aéroport de Sotchi, sur les côtes de la mer Noire ? C’est notamment pour répondre à cette question que des milliers de soldats, sauveteurs et plongeurs fouillaient lundi la mer Noire pour retrouver les débris et les corps des 92 personnes à bord de l’avion de l’armée militaire qui s’est abîmé la veille.

Parmi les 84 passagers et huit membres d’équipage de l’appareil qui s’est écrasé deux minutes et 44 secondes après son décollage de la station balnéaire de Sotchi, se trouvaient 64 membres des Choeurs de l’Armée Rouge qui allaient célébrer le Nouvel An avec les troupes en Syrie.

Plus de vingt-heures après la disparition du Tu-154, la cause du crash n’est toujours pas connue, experts et commentateurs mettant plus en avant l’âge du modèle de l’avion que la possibilité d’un attentat perpétré sur un avion militaire ayant décollé d’un aérodrome militaire.

Retrouver les boites noires

Une gigantesque opération de recherche est toujours en cours pour retrouver les débris et les boîtes noires de l’appareil. Elle a été élargie jusqu’à six kilomètres au large des côtes russes, a déclaré un vice-ministre de la Défense, Pavel Popov.

#instantané: une femme se recueille face à la Mer Noire, en hommage aux victimes du crash du Tupolev, près de Sotchi #AFP pic.twitter.com/uw6piyGtfU — Agence France-Presse (@afpfr) December 26, 2016

Au total, plus de 3.500 personnes, dont plus de 150 plongeurs, 39 bateaux, ainsi que cinq hélicoptères et des drones participent aux recherches. Les autorités d’Abkhazie, une république séparatiste géorgienne dont l’indépendance a été reconnue parMoscou, prennent part aux recherches.

#Russie La plupart des passagers de l’avion #TU154 disparu sont des artistes des Chœurs de l'Armée https://t.co/DvzI8edKAU pic.twitter.com/W36iJZ9YKj — RT France (@RTenfrancais) December 25, 2016

Les boîtes noires de l’appareil n’ont pas encore été localisées mais le commandant des forces aériennes russes, Viktor Bondarev, s’est dit « certain » qu’elles n’ont pas été endommagées, ajoutant espérer qu’elles soient retrouvées dans la journée de lundi.

Onze corps ont déjà été retrouvés

Le ministre des Transports Maxime Sokolov, qui s’est exprimé à l’issue d’une réunion de la commission spéciale créée dans la foulée de ce drame, a assuré lundi matin que « les pistes privilégiées aujourd’hui n’incluent pas l’acte terroriste ». « Les raisons peuvent être variées. Des spécialistes du Comité d’enquête les analysent », a-t-il ajouté selon des propos retransmis à la télévision russe, évoquant « un problème technique ou une erreur de pilotage ».

Onze corps et plus de 150 fragments de l’avion ont jusqu’à présent été retrouvés par les équipes de recherche, a pour sa part déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, dans un communiqué. Il a ajouté que 10 de ces corps avaient été transférés à Moscou où ils doivent être identifiés.

