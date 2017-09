Ouragan Maria: La Guadeloupe placée en alerte rouge cyclonique

DANGER La Martinique est aussi en vigilance pour des vents violents et des fortes précipitations...

La Guadeloupe était déjà passée en vigilance météo jaune cyclone, au moment du passage d'Irma. — GILLES MOREL

La Guadeloupe a été placée en « alerte rouge cyclonique » à partir de lundi 12h locales, en prévision du passage de l’ouragan Maria, a indiqué la préfecture dimanche soir, tandis que le gouvernement annonçait l’envoi sur place de 110 militaires supplémentaires de la protection civile.

« Le cyclone est actuellement situé à 500 km de Marie-Galante. Son centre devrait passer au sud de la Grande Galette mardi à 02h00 du matin, puis sur Basse-Terre, avant de s’éloigner au large de Bouillante », indique dimanche soir dans un communiqué la Préfecture. La Guadeloupe avait été placée dimanche à la mi-journée en vigilance jaune puis un peu plus tard en vigilance orange.

Dès ce lundi 12h, le préfet « demande à chacun de ne plus se déplacer, de se mettre à l’abri, soit dans son habitation, soit dans un abri sûr, et de s’informer des conditions météo à la radio », a précisé le communiqué. Les Iles du nord (Saint-Martin et Saint-Barthélémy), déjà ravagées par l’ouragan Irma, restent pour leur part en vigilance jaune cyclone.

Maria, pour l’instant de catégorie 1 sur une échelle de 5, pourrait prendre de la puissance à l’approche de la Guadeloupe. Il « n’est pas totalement exclu que Maria atteigne la catégorie 3 à son passage au plus près de la Guadeloupe », alerte Météo France pour qui « cette menace doit être prise très au sérieux ».

Avec une puissance de Maria évaluée « entre 2 et 3 », « cela montre évidemment que nous aurons des difficultés importantes », a pour sa part affirmé le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb.

La Guadeloupe était le centre logistique pour alimenter Saint-Martin

En effet, « la Guadeloupe était le centre logistique à partir duquel nous pouvions alimenter l’île de Saint-Martin et organiser l’ensemble des rotations aériennes et des approvisionnements », a-t-il souligné lors d’un point de situation à Paris.

Mais « les moyens déjà disposés vont permettre de gérer les choses », a-t-il assuré, alors que le gouvernement a été accusé d’un manque d’anticipation lors du passage de l’ouragan Irma.

« Nous avons depuis hier (samedi) envoyé de nouveaux moyens de la protection civile » et « dès ce soir 110 militaires de la protection civile vont partir sur zone », a-t-il annoncé, rappelant qu'« environ 3.000 personnes » se trouvent sur place « pour gérer les problèmes de sécurité, recommencer la reconstruction et veiller à l’approvisionnement ». « Dans les prochaines heures nous projetons de pouvoir envoyer jusqu’à 400 à 500 personnes pour venir encore en renfort » si besoin, a-t-il ajouté.