Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé samedi qu’il allait accorder une aide d’urgence de 7,2 millions de dollars à Cuba, très affecté par le passage de l’Ouragan Irma.

Le PAM « est au côté des victimes »

« Nous annonçons 1,5 million de dollars en aide alimentaire et un soutien logistique d’une valeur de 5,7 millions de dollars pour 4 mois », a déclaré samedi à La Havane le directeur exécutif du PAM David Beasley. Le PAM « est au côté des victimes de l’ouragan Irma à Cuba et prêt à soutenir le gouvernement cubain dans ses efforts de redressement », a-t-il ajouté. « L’opération débutera immédiatement avec la distribution gratuite de rations de riz et d’haricots dans les zones prioritaires », destinée à quelque 664.000 personnes, selon un communiqué de cet organisme des Nations unies.

Le bilan des dommages encore en cours d’évaluation

Le bilan des dommages causés par le passage de l’ouragan Irma à Cuba est encore en cours d’évaluation, mais ONG et agences onusiennes prédisent déjà des mois délicats pour l’île, qui aura besoin de l’aide internationale pour s’en sortir.



« L’importance de la dévastation provoquée par Irma requiert que nous travaillions ensemble pour garantir un redressement immédiat et que la population puisse à nouveau disposer d’eau, d’aliments et d’un toit, et que l’économie puisse repartir », a ajouté M. Beasley.

