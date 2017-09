Ouragan Irma: Huits morts dans une maison de retraite de Floride, privée d'électricité

Après l’ouragan Irma, le coup de chaud, faute de clim. Huit personnes âgées sont mortes dans une maison de retraite de Floride, privée d’électricité depuis le passage de l’ouragan Irma. Les victimes avaient entre 71 et 99 ans, selon les services de santé locaux, cités mercredi par le Sun-Sentinel.

Au total ce sont quelque 115 résidents qui ont été évacués « à cause de la chaleur intense et de l’absence d’électricité », explique WSVN.

#BREAKING: Sixth patient from Hollywood nursing home without power has died https://t.co/5K8mc9Cnpt pic.twitter.com/t6hXHePTds