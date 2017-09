Ouragan Irma: Alessandra Sublet morte d'inquiétude pour ses proches qui vivent à Saint-Barthélémy

Je pense à mes amis, à tout ceux que j'aime du fond du coeur et qui vont découvrir le chaos en sortant... je sais qu'ils ont peur, ce bruit assourdissant , je connais cette peur et ce bruit mais c'est incomparable à ce monstre là. Cette ile si belle... dévastée. Courage à vous mes amis. #irma #stbarth #stmartin #besafe 🙏

