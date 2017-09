VIDEO. Ouragan Irma: Après les Caraïbes, la Floride dans l’incertitude jusqu’à dimanche

L'ouragan Irma le 6 septembre 2017. — AP/SIPA

Irma atteindra la Floride, et peut-être Miami, dimanche.

José deviendra un «ouragan majeur» samedi avant de rétrograder.

Katia stationne dans le Golfe du Mexique où il devrait perdre en intensité.

Après son passage au-dessus de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui a fait au moins quatre morts, l’ouragan Irma se dirige vers la Floride, où les autorités anticipent un effet « réellement destructeur » lors de son arrivée sur les côtes US, a expliqué Brock Long, le chef de l’agence américaine des situations d’urgence.

>> Suivez notre direct sur l'ouragan Irma par ici

Contactés par 20 Minutes, Météo France et Keraunos, l’observatoire français des tornades et orages violents, avancent des prévisions similaires : la Floride sera touchée autour de dimanche par cet ouragan actuellement de catégorie 5, avec des rafales de vent de 250 à 300 kilomètres/heure.

Seulement trois ouragans catégorie 5 aux Etats-Unis depuis 1851

Les Etats-Unis frappés par un ouragan de cette puissance, ce n’est arrivé que trois fois depuis 1851, a affirmé Brock Long. « Sa particularité se trouve dans sa longévité. Il est dans le top 5 de l’histoire de l’Atlantique nord, le dernier datant de 1935, déjà en Floride », explique une responsable de Météo France. Keraunos pointe deux principales trajectoires possibles : ou Irma longe la côte est de la Floride sans entrer dans les terres, limitant les dégâts, ou il survole Miami : « La grande question est de savoir s’il va toucher directement la ville ou rester à 50 ou 100 kilomètres à l’est. »

Le cyclone passera par les Bahamas autour de samedi, vers lesquelles il se dirige actuellement, bien qu’un changement de trajectoire soit toujours possible, après s’être approché de la République Dominicaine et de Haïti.

Un autre ouragan majeur au large de Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Irma est accompagné par deux ouragans de plus faible intensité, Katia et José, qui vont gagner en puissance. Le premier, qui stationnait jeudi à l’ouest, dans le Golfe du Mexique, sera à son maximum ce vendredi selon Météo France, avant de retrouver son stade de dépression tropicale à partir de dimanche « quand il rentrera dans les terres mexicaines ».

>> A lire aussi : VIDEO. Ouragan Irma: «Un phénomène d'une extrême violence»

Le second, José, à l’est d’Irma, est plus problématique, il se transformera en ouragan « majeur » (c’est-à-dire au moins catégorie 3) samedi, avant de rétrograder à partir de dimanche et son passage au nord-ouest de la République dominicaine et des Bahamas. S’il devrait rester au large des déjà sinistrés Saint-Martin et Saint-Barthélemy, « il faut toujours se méfier, car il suffit que la trajectoire change de 100 kilomètres et ces territoires seront touchés », prévient un météorologiste de Keraunos.