L'Egypte confirme une condamnation à vie contre l'ex-président Morsi

Une haute cour égyptienne a maintenu samedi une condamnation à vie contre l'ex-président égyptien islamiste Mohamed Morsi, destitué par l'armée en 2013, a indiqué son avocat. Le verdict de la cour de Cassation, qui est définitif et final, a confirmé une peine de prison à vie (25 ans en Egypte) prononcée en 2016 contre Mohamed Morsi pour avoir dirigé une « organisation illégale », a déclaré son avocat Abdel Moneim Abdel Maqsud. Les autorités égyptiennes ont classé « groupe terroriste » la confrérie des Frères musulmans.

Dans le cadre de la même affaire, concernant des documents secrets livrés au Qatar, la cour de Cassation a en revanche annulé la peine de 15 ans de prison dont le président déchu avait écopé pour subtilisation de documents d'Etat.

Tensions avec le Qatar

Le verdict de la cour intervient alors que Le Caire a rompu début juin, à l'instar de l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et de Bahreïn, ses relations diplomatiques avec le Qatar qu'ils accusent de soutenir des groupes extrémistes. Doha, allié de Mohamed Morsi, avait dénoncé sa destitution mais nie ces allégations.

L'ancien président islamiste et ses partisans ont été la cible d'une répression sanglante après sa destitution en juillet 2013 par l'ex-chef de l'armée Abdel Fattah Al-Sissi, devenu président et qui dirige aujourd'hui le pays d'une main de fer. Des centaines de partisans de Mohamed Morsi, premier président démocratiquement élu d'Egypte, ont été tués dans des manifestations et des milliers d'autres ont été arrêtés.