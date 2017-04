Monde

EGYPTE L'attentat survient neuf jours après deux attentats suicide meurtriers contre des églises, qui ont fait 45 morts et des dizaines de blessés...

Le monastère de Sainte-Catherine, dans le Sinaï, le 16 avril 2017. - Pedro Costa Gomes / AFP

20 Minutes avec AFP

L'attaque a été revendiquée dans la nuit de mardi à mercredi par les djihadistes de Daesh, très actifs dans le Sinaï, via leur organe de propagande Amaq. Un policier a été tué et trois autres ont été blessés mardi en Egypte dans une attaque visant un point de contrôle près du monastère de Sainte Catherine dans le sud de la péninsule du Sinaï, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

« Des hommes armés ont ouvert le feu (…) en direction d’un point de contrôle sur la route menant à Sainte Catherine dans le sud du Sinaï », a affirmé le communiqué. Des échanges de tirs ont ensuite opposé les forces de sécurité aux hommes armés, a ajouté le ministère précisant que les assaillants avaient pris la fuite et que certains avaient été blessés.

Un responsable du ministère de la Santé dans la province du Sud-Sinaï, Khaled Abouhachem, a indiqué à la télévision d’Etat que les blessés se trouvaient dans un état stable et qu’ils avaient été transférés vers la ville voisine de Charm el-Cheikh. Le ministère de l’Intérieur a affirmé que les forces de sécurité tentaient actuellement de retrouver les auteurs de l’attaque.

Neuf jours après les attentats suicides contre des églises

Le monastère de Sainte Catherine se situe dans la province du Sud-Sinaï, à près de 500 km à l’est du Caire. C’est un lieu très fréquenté par les touristes égyptiens et étrangers. Depuis que l’armée a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en 2013, le nord de la péninsule du Sinaï est le théâtre d’attentats meurtriers perpétrés par les djihadistes et visant principalement la police et les militaires.

Les djihadistes ont néanmoins aussi sévi dans le Sud-Sinaï, où la branche locale de Daesh a revendiqué un attentat à la bombe ayant coûté la vie, le 31 octobre 2015, aux 224 occupants d’un avion transportant des touristes russes après son décollage de la station balnéaire de Charm el-Cheikh.

L’attaque près de Sainte Catherine survient neuf jours après deux attentats suicides meurtriers revendiqués par Daesh contre des églises dans les villes d’Alexandrie et de Tanta (nord). Ces attentats ont fait 45 morts et des dizaines de blessés.

