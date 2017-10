« Un acte terroriste lâche. » C’est ainsi que le maire de New York, Bill de Blasio, a qualifié l’attaque au véhicule bélier qui a fait 8 morts et 11 blessés, mardi à Manhattan. L’attaque n’avait pas été revendiquée, mardi soir. Mais selon les médias, le suspect, blessé par balles à l’abdomen, est un ressortissant ouzbek qui a prêté allégeance à Daesh dans une note retrouvée dans sa camionnette.

Selon les autorités, le suspect est un homme de 29 ans. De nombreux médias américains l’ont identifié comme Sayfullo S., un Ouzbek arrivé en 2010 aux Etats-Unis, détenteur d’une carte verte. Détenteur d’un permis de conduire de Floride, il a une adresse dans le New Jersey, selon NBC News. « Il aimait les Etats-Unis et n’était pas un terroriste. Il souriait tout le temps », a indiqué à la chaîne l’un de ses amis Facebook.

Selon CNN et le New York Times, les autorités ont retrouvé une note manuscrite dans le véhicule loué chez Home Depot. Le suspect y déclare son allégeance à Daesh. Un drapeau de l’organisation djihadiste aurait également été retrouvé, selon le New York Post.

Selon le gouverneur, le suspect était un « loup solitaire », et il n’y a « aucun signe » qu’il appartenait à une cellule plus large. « Nous ne devons pas laisser Daesh retourner ou entrer dans notre pays après les avoir vaincus au Moyen-Orient et ailleurs. Ça suffit ! », a écrit Donald Trump sur Twitter.

We must not allow ISIS to return, or enter, our country after defeating them in the Middle East and elsewhere. Enough!