L'OSDH affirme que le chef de Daesh, Abou Bakr al-Baghdadi, est mort

La rumeur circulait depuis plusieurs semaines. L’Observatoire syrien des droits de l’homme a annoncé ce mardi a affirmé mardi détenir des informations de hauts responsables du groupe djihadiste Etat islamique (EI) confirmant la mort de leur chef, Abou Bakr al-Baghdadi.

« De hauts responsables de l’EI présents dans la province (syrienne) de Deir Ezzor ont confirmé à l’OSDH la mort d’Abou Bakr al-Baghdadi, émir de l’EI », a déclaré le directeur de l’ONG, Rami Abdel Rahmane. « Nous l’avons appris aujourd’hui mais nous ignorons quand ou comment il est mort. »

La Russie avait affirmé le 22 juin avoir « selon une forte probabilité » tué Abou Bakr al-Baghdadi dans une frappe aérienne fin mai en Syrie, une information qui n’avait été confirmée alors par aucune autre source.

L'information n'a pour le moment pas pu être vérifiée. Une journaliste du New York Times dément même la nouvelle sur son compte Twitter.

