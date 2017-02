Monde

TERRORISME L’ONG Human Rights Watch a compilé de nombreux cas de détentions arbitraires, de mariages forcés et de viols…

La liste des atrocités commises par Daesh en Irak et en Syrie s’allonge. Les combattants djihadistes, dont les abus contre les femmes yézidies en Irak ont été bien documentés, ont également violé et torturé des femmes musulmanes sunnites, a rapporté ce lundi l’organisation Human Rights Watch (HRW).

L’ONG a documenté des cas de détentions arbitraires, de mariages forcés et de viols commis par les djihadistes contre des femmes ayant tenté de fuir la ville de Hawija (nord), toujours sous le contrôle de l’organisation Etat islamique (EI).

« Le même homme m’a violé tous les jours pendant un mois […] devant mes enfants »

Hanan, 26 ans et dont le mari avait réussi à s’échapper, a été capturée alors qu’elle et d’autres femmes essayaient de s’échapper de la ville, indique HRW. Les djihadistes lui ont dit que la fuite de son mari faisait d’elle une hérétique et qu’elle devait se marier avec un chef djihadiste local. Lorsqu’elle a refusé, ils lui ont bandé les yeux avant de lui asséner des coups avec des câbles en plastique et de la violer. « Le même homme m’a violé tous les jours pendant un mois […] devant mes enfants », a confié Hanan à l’ONG.

Pour HRW, peu de chose sont faites pour s’attaquer à la honte ressentie par ces femmes qui n’osent pas parler. « Les violences sexuelles contre les femmes sunnites vivant sous la férule de l’EI sont peu connues », regrette Lama Fakih, directrice adjointe pour le Moyen-Orient de HRW. « Nous espérons que la communauté internationale et les autorités locales feront tout ce qu’elles peuvent pour donner aux victimes le soutien nécessaire », poursuit-elle.

