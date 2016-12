20 Minutes avec AFP

Les images sont insoutenables, et 20 Minutes a choisi de ne pas les diffuser. Jeudi, Daesh a mis en ligne une vidéo qui montre deux hommes présentés comme des soldats turcs être brûlés vifs.

Les deux hommes en uniforme enfermés dans une cage, dont ils sont extirpés avant d'être attachés et brûlés vifs dans cette vidéo signée de la «Province d'Alep», dans le nord de la Syrie.

Dans la vidéo de 19 minutes, le bourreau, qui s'exprime en turc, s'en prend au président turc Recep Tayyip Erdogan et appelle à «semer la destruction» en Turquie. Ces images rappellent celles, publiées l'année dernière par Daesh, montrant l'immolation par le feu d'un pilote jordanien qui avait été capturé par le groupe djihadiste, mais cette fois l'agonie des soldates est montrée dans les moindres détails.

L'armée turque avait affirmé le mois dernier avoir perdu tout contact avec deux de ses soldats en Syrie. Amaq, l'agence de propagande du groupe avait djihadiste avait revendiqué plus tôt l'enlèvement. Les autorités turques n'ont jamais confirmé le rapt.

Après la diffusion de cette vidéo, la Turquie a bloqué l'accès à YouTube ainsi qu'à Twitter et Facebook.

Confirmed: Twitter, Facebook and YouTube blocked in #Turkey after #IS uploads soldier videohttps://t.co/xeOXVf8tP2 pic.twitter.com/XZ9kWCpiF7