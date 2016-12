20 Minutes avec AFP

Ils voulaient réaliser un carnage pour Noël. La police australienne a annoncé vendredi avoir déjoué un « complot terroriste » « inspiré par » Daesh qui projetait plusieurs attentats le jour de Noël dans le centre de Melbourne, arrêtant sept personnes lors d’une série de raids.

