Afghanistan: Quatre morts, 14 blessés dans un attentat sur un marché

Un attentat a eu lieu sur un marché de musique à Khost, capitale provinciale instable dans le sud-est de l'Afghanistan — Capture Google Maps

Quatre personnes ont été tuées et quatorze blessées dimanche à la mi-journée dans un attentat sur un marché de musique à Khost, capitale provinciale instable dans le sud-est de l’Afghanistan, selon des responsables locaux.

« Un engin déclenché à distance par un téléphone portable a tué quatre personnes et en a blessé 14 sur un marché », a déclaré Faizullah Khairat, chef de la police de Khost, capitale de la province éponyme.

« Quatre morts et plus d’une dizaine de blessés »

Le responsable du département de la Santé de Khost, Habib Shah Ansari, a confirmé un bilan de « quatre morts et plus d’une dizaine de blessés, acheminés vers les hôpitaux ».



L’explosion s’est produite vers midi (7h30 GMT) au moment où la foule se pressait au marché pour acheter de la musique et des vidéos à télécharger sur les téléphones mobiles.

L’attentat n’a pas été revendiqué

L’attentat n’a pas été revendiqué mais les talibans sont très présents dans cette région frontalière, limitrophe des zones tribales du Pakistan qui échappent au gouvernement central d’Islamabad.

