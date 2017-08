Afghanistan: Donald Trump change d'avis et va envoyer plus de soldats

Donald Trump a dévoilé la nouvelle stratégie des Etats-Unis en Afghanistan le 21 août 2017. — Carolyn Kaster/AP/SIPA

S’asseoir dans le fauteuil du bureau ovale a changé sa perspective. Le président américain Donald Trump a présenté lundi sa stratégie pour l’Afghanistan, « la plus longue guerre de l’histoire américaine », qui prévoit notamment l’envoi de nouveaux soldats et une pression accrue sur le Pakistan, appelé à cesser d’abriter des « terroristes ».

« Mon instinct était de nous retirer, et d’ordinaire je suis mon instinct », a-t-il lancé sur une base de l’armée américaine à Fort Myer, au sud-ouest de Washington. Mais après avoir étudié l’Afghanistan « sous tous ses angles », il a dit être arrivé à la conclusion qu’un retrait créerait un « vide » qui profiterait aux « terroristes ». Quelque 2.400 soldats américains sont morts en Afghanistan depuis 2001, et plus de 20.000 y ont été blessés.

3.900 soldats supplémentaires

Les Etats-Unis vont donc poursuivre et augmenter leur effort. Le président Trump a refusé de dévoiler ses intentions militaires. « Nous ne parlerons pas du nombre de soldats » car « les ennemis de l’Amérique ne doivent jamais connaître nos projets », a-t-il éludé.

Son ministre de la Défense Jim Mattis a indiqué que les troupes seraient renforcées. Selon de hauts responsables de la Maison Blanche, Donald Trump a autorisé le Pentagone à déployer jusqu’à 3.900 soldats supplémentaires.

« Je consulterai le secrétaire général de l’Otan et nos alliés, dont plusieurs se sont également engagés à augmenter le nombre de soldats déployés », a dit Jim Mattis dans un communiqué. Plus de 8.000 soldats américains sont actuellement sur place, contre 100.000 au plus haut de l’engagement des Etats-Unis.

Avertissement au Pakistan

Donald Trump a prévenu Kaboul que le soutien américain, qui va se poursuivre face aux talibans sur le terrain, n’était pas « un chèque en blanc ». « L’Amérique continuera à travailler avec le gouvernement afghan tant que nous voyons de la détermination et des progrès », a-t-il affirmé. « Mais notre engagement n’est pas illimité », « les Américains veulent voir de vraies réformes et de vrais résultats ». Son secrétaire d’Etat Rex Tillerson a précisé dans un communiqué que les Etats-Unis étaient « prêts à soutenir des pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les talibans sans condition préalable ».

Evoquant la situation dans la région, Donald Trump a tenté de mettre la pression sur le Pakistan voisin qui, a-t-il dit, « est souvent un refuge pour les agents du chaos, de la violence et de la terreur ». Le Pakistan a « beaucoup à perdre s’il continue à abriter des criminels et des terroristes », déstabilisant l’Afghanistan, a-t-il martelé. « Cela doit changer et cela va changer immédiatement ! »