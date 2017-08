Afghanistan: Près de 30 morts dans un attentat anti-chiite à Hérat

La foule se rassemble dans les rues d'Herat après un attentat-suicide qui a visé une mosquée chiite, mardi 1er août. — AFP PHOTO / Hoshang Hashimi

Un attentat-suicide contre une mosquée chiite de Hérat, dans l’ouest de l' Afghanistan, a fait mardi soir près de 30 morts et plus de 63 blessés. Cette attaque n’avait pas été revendiquée dans l’immédiat. Mais depuis un an, Daesh a visé à plusieurs reprises des foules et des mosquées de la minorité chiite du pays. Les talibans ont d’ailleurs rejeté mardi soir toute responsabilité dans cette opération sur leur compte Twitter et par un message WhatsApp envoyé à l’AFP.

« Le bilan s’élève à 29 morts et 63 blessés dont certains sont dans un état critique », a indiqué à l’AFP le porte-parole de l’hôpital régional, Rafiq Shirzai. « Ce bilan pourrait encore évoluer », selon lui. Un correspondant de l’AFP a vu « de nombreux corps » à l’intérieur de la mosquée Jawadiya et rapporté la vision de « morceaux de corps éparpillés, de flaques de sang, de gens hurlant, pleurant… », avant d’être chassé par la police.

Deux assaillants dont l’un portait un gilet explosif

Des photos montrent une foule compacte rassemblée devant le service des urgences de l’hôpital, cherchant des nouvelles de leurs proches ou se proposant pour donner leur sang. D’autres, nombreux, sont massés devant l’entrée de la mosquée, dont l’intérieur a été apparemment très fortement endommagé.

Selon le porte-parole de la police de Hérat, Abdul Ahad Walizada, « deux terroristes sont impliqués dans l’attaque dont l’un portait un gilet explosif et s’est fait exploser, tandis que le second était armé d’un fusil ». « Tous deux sont morts » a-t-il ajouté, sans donner de précisions sur la mort du deuxième assaillant. « L’explosion s’est produite vers 20h », selon Walizada.

« Les terroristes ne peuvent pas semer le sectarisme »

Cet attentat intervient au lendemain d’une attaque complexe menée par quatre assaillants contre l’ambassade d’Irak à Kaboul, revendiquée par Daesh, qui a fait deux morts parmi le personnel afghan. L’organe de propagande du groupe djihadiste, Amaq, a revendiqué l’opération, la première contre l’ambassade d’Irak à Kaboul, après plusieurs attentats contre d’autres missions étrangères.

Dans un communiqué mardi soir, le gouvernement afghan a condamné l’attentat de Hérat et appelé « les Afghans et les responsables religieux à se dresser, unis, contre la barbarie des terroristes ». « Les terroristes ne peuvent pas semer le sectarisme au sein de notre peuple », a ajouté le président Ashraf Ghani.