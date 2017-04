Monde

FRAPPE AERIENNE Le gouvernement afghan, qui dresse le bilan, écarte toute victime civile…

Une bombe GBU-43, surnommée «la mère de toutes les bombes». - AFP

20 Minutes avec AFP

La plus puissante bombe américaine non-nucléaire, larguée jeudi dans l'est de l'Afghanistan, a détruit un réseau de tunnels utilisés par le groupe Etat islamique et tué au moins 36 de ses combattants, a indiqué vendredi le gouvernement afghan, écartant toute victime civile.

« Des repères stratégiques de Daech détruits »

«A la suite du bombardement, des repaires stratégiques de Daech (acronyme arabe pour l'EI) et un complexe profond de tunnels ont été détruits, et 36 combattants de l'EI tués», a indiqué le ministère de la Défense dans un comuniqué.

