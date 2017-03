Monde

AFGHANISTAN Il était accusé de nombreux attentats commis au Pakistan...

Le secrétaire américain à la Défense Jim Mattis à Washington, le 22 mars 2017. - Manuel Balce Ceneta/AP/SIPA

20 Minutes avec AFP

Il était accusé d'avoir organisé l'attentat du 20 septembre 2008 contre l'hôtel Marriott d'Islamabad, qui avait fait des dizaines de morts dont deux militaires américains. Un important responsable d'Al-Qaïda, Qari Yasin, a été tué le 19 mars par une frappe de drone américaine en Afghanistan, a annoncé samedi dans un communiqué le secrétaire américain à la Défense Jim Mattis.

Outre l'attaque contre le Marriott, Qari Yasin, un Pakistanais originaire de la province du Baloutchistan, dans le sud-ouest, était accusé de nombreux attentats commis au Pakistan. On lui attribue aussi la responsabilité d'une attaque commise en 2009 contre un autobus qui transportait l'équipe de cricket du Sri Lanka à Lahore, dans l'est du Pakistan, dans laquelle six policiers pakistanais et deux civils avaient été tués. Six membres de l'équipe avaient été blessés.

«La mort de Qari Yasin est une preuve que les terroristes qui défigurent l'islam et visent délibérément des innocents n'échappent pas à la justice», a déclaré Jim Mattis dans son communiqué. Le Pentagone a indiqué que Qari Yasin avait été tué par une frappe américaine dans la province de Paktika, située dans l'est de l'Afghanistan et frontalière du Pakistan.

