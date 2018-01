Sauvetage dans l'Himalaya: «Cela ne sert à rien de se sacrifier pour quelqu’un en danger de mort»

Les sauveteurs polonais ont secouru la Français Elisabeth Revol dans le Nanga Parbat le 28 janvier 2018, lors d'un sauvetage épique. — AFP

Une alpiniste française a été secourue dans un sauvetage épique avec une ascension sans précédent menée de nuit sur le Nanga Parbat, dans l'Himalaya.

Son compagnon de cordée n'a en revanche pas pu être sauvé.

Paul Grobel, guide de haute montagne qui connaît bien l'Himalaya revient sur cet accident et ce sauvetage exceptionnel.

C’est un sauvetage épique qui s’est déroulé ce week-end sur le Nanga Parbat, surnommé la « montagne tueuse ». Une Française, Elisabeth Revol et un Polonais, Tomek Mackiewicz, étaient partis à l’assaut du neuvième plus haut sommet du monde, dans la partie pakistanaise de l’Himalaya. Si la Française a pu être sauvée par des secouristes polonais, ces derniers n’ont pu atteindre son comparse. Un nouveau drame qui rappelle les dures lois de l'alpinisme extrême. Paul Grobel, guide de haute montagne qui partage son année entre les Alpes et l’Himalaya, explique à 20 Minutes en quoi ce sauvetage est exceptionnel…

Le Nanga Parbat présente-t-il des difficultés particulières ?

Elle est surnommée la « montagne tueuse », mais elle n’est pas plus dramatiquement tueuse que d’autres. C’est une montagne compliquée, mais c’est surtout l’hiver qui amplifie les difficultés. Les gens qui font ça sont hyper compétents, mais il y a des aléas.

En quoi ce sauvetage est-il exceptionnel ?

A plusieurs titres : d’abord parce que c’est de la très haute montagne, 8.000 mètres, il est rare de voir des sauvetages à cette altitude [Elisabeth Revol a été retrouvée à 6.100 m].

#NangaParbat: Reached Elisabeth!



Denis Urubko and Adam Bielecki have met Elisabeth in the vicinity of C2 (6100m). She will now be assisted to lower altitudes, where Piotr Tomala and Jarosław Bator await.



Further course of action to reach Tomek isn't known at the moment. pic.twitter.com/9CIQPkvziH — Altitude (@AltitudePBlog) January 27, 2018

Mais aussi par l’ampleur des moyens mobilisés [une opération de financement participatif a dépassé les 100.000 euros pour secourir les deux alpinistes]. Mais ni les deux alpinistes, ni les sauveteurs ne peuvent être considérés comme des inconscients. On veut trouver des coupables, théatraliser cette histoire. Certes, elle est dramatique. Mais on peut être très compétent et piégé. Ils étaient bien préparés. Quand un champion de formule 1 loupe une courbe, on ne dit pas que c’est un inconscient.

On est dans une activité difficile à se représenter pour les personnes qui ne connaissent pas la haute montagne. Le Nanga Parbat, c’est très particulier car il n’y a personne. Et donc aucun alpiniste qui peut donner un coup de main. Pour moi, les accidents dans l’Everest n’ont rien à voir avec celui-ci. Dans l’Everest, les alpinistes ne sont pas au bon endroit, soit par bêtise, soit par ego.

Dans ce cas précis, la Française Elisabeth Revol a pu être sauvée, mais elle a dû laisser derrière elle son compagnon de cordée. Est-ce une règle tacite qu’en haute montagne il faut sauver sa peau avant tout ?

Oui, cela fait partie des règles tacites. Dire "je descends car si je reste, je vais mourir", ça me semble naturel. Cela ne sert à rien de se sacrifier pour quelqu’un qui est en danger de mort. Quelqu’un qui ne peut pas descendre à cause des gelures est condamné.

Le film Vertical Limit, sorti en 2001, dans lequel un alpiniste coupe la corde de son binôme pour sauver sa vie, a marqué les esprits. Mais pour moi, il est normal d’avoir fait ça. C’est fort ce qu’a fait Elisabeth Revol. Ces gens sont des Martiens, leurs décisions ne sont pas compréhensibles par la majorité des personnes, qui les jugent parfois et manquent de bienveillance. Le commun des mortels est rarement confronté à des situations aussi contraignantes sur le plan éthique. C’est exceptionnel parce qu’il n’y a pas grand monde qui fait ce genre d’ascension, mais il est normal d’avoir envie d’aller en haut, de savoir qu’il y a des risques importants et quand ça se passe mal de faire du mieux qu’on peut pour éviter d’y mourir. Personnellement, je n’ai pas monté le Nanga Parbat mais je vis six mois de l’année au Népal où je suis guide dans l’Himalaya. Les problématiques de prise de décision sont identiques dans ces sommets. Cela fait partie du jeu de l’alpinisme de haut niveau. Ce jeu-là est accepté par ses acteurs.

At 13:40 Pakistani time (9:40 Polish), two helicopters took four Polish climbers for rescue in #NangaParbat. Keep your fingers crossed. https://t.co/JbiAUpkSqx pic.twitter.com/H1sf7913Zv — Everest Today (@EverestToday) January 27, 2018

Elisabeth Revol a été hospitalisée à Islamabad pour des sévères gelures aux pieds et aux mains. Quels sont les divers risques pour la santé des alpinistes de l’extrême ?

Une quantité de facteurs jouent : l’altitude, la fatigue, la météo, la neige, les problèmes d’alimentation… L’hiver, c’est monstrueux : la haute altitude, le vent et le froid accentuent les risques. D’autant que ces alpinistes n’étaient pas sous oxygène, en petite équipe, d’où une extrême fragilité. Ils ont choisi la forme d’alpinisme la plus épurée. Le manque d’oxygène augmente tous les autres risques : vous allez geler plus vite, vous déshydrater plus vite aussi. Mais le manque d’oxygène affecte également vos capacités mentales : cela modifie votre capacité d’analyse et donc vos prises de décision.