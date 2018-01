Pakistan: Une alpiniste française secourue sur la «montagne tueuse», son compagnon de cordée porté disparu

Elisabeth Revol a été retrouvée vivante, mais les secouristes craignent le pire pour son compagnon de cordée Tomek Mackiewicz, toujours porté disparu. Une opération de sauvetage a été lancée samedi au Pakistan pour deux alpinistes, une Française et un Polonais, en difficulté alors qu’ils tentaient l’escalade du Nanga Parbat dans la chaîne de l’Himalaya, neuvième sommet du monde surnommé la « montagne tueuse ».

At 13:40 Pakistani time (9:40 Polish), two helicopters took four Polish climbers for rescue in #NangaParbat. Keep your fingers crossed. https://t.co/JbiAUpkSqx pic.twitter.com/H1sf7913Zv