Un attentat à la voiture piégée a eu lieu samedi à Kaboul (Afghanistan). Il était près de midi quand une très forte explosion a secoué le centre de Kaboul. L’attentat, déjà revendiqué par les talibans sur Whatsapp, a fait près de 100 morts et plus de 158 blessés selon un bilan provisoire du ministère afghan de la Santé. « Le bilan s’établit désormais à 95 morts et 158 blessés », a déclaré à l’AFP le porte-parole du ministère de la Santé Waheed Majroh, cinq heures après l’attaque, qui laisse la ville groggy.

Le ministère de l’Intérieur a précisé que l’attentat, de très forte puissance, avait été causé par une ambulance piégée à proximité des locaux du ministère.

Des dizaines de personnes ont été blessées selon l’ONG italienne Emergency qui les a recueillies dans son hôpital à Kaboul en évoquant un « massacre » sur Twitter et citant son coordinateur Dejan Panic.

Esplosione a #Kabul vicino all’ex ministero degli interni. Per ora oltre 50 feriti portati all’ospedale di EMERGENCY. “È un massacro”, dice Dejan Panic, coordinatore di Emergency in #Afghanistan. pic.twitter.com/5zdcMZsQIN — EMERGENCY (@emergency_ong) January 27, 2018

« Toutes les vitres ont volé en éclat »

L’explosion, distinctement entendue des bureaux de l’AFP dont les fenêtres ont tremblé, a aussitôt dégagé un énorme panache de fumée blanche au-dessus de la capitale afghane. Le quartier visé abrite également le siège de la police et l’enceinte de l’Union européenne.

« C’était énorme, toutes les vitres ont volé en éclat » a indiqué à l’AFP un libraire installé dans une rue perpendiculaire, à quelques dizaines de mètres de ces institutions.

Trois attentats en une semaine

Le niveau d’alerte est extrême en ce moment à Kaboul, particulièrement dans le centre et le quartier diplomatique dont la plupart des ambassades et institutions étrangères ont été placées en « lock down » (sorties interdites).

L’attentat est le troisième en une semaine après l'attaque de l'hôtel Intercontinental de Kaboul, samedi 20 janvier, revendiqué par les talibans et celle mercredi des locaux de Save the Children à Djalalabad (est), revendiqué par Daesh.

