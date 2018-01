Afghanistan: L'attentat à l'ambulance piégée à Kaboul a fait 95 morts et 158 blessés

L’explosion d’une ambulance piégée samedi dans le centre de Kaboul (Afghanistan), revendiquée par les talibans, a fait 95 morts et 158 blessés, semant terreur et désolation dans l’un des quartiers les plus animés de la capitale afghane.

Selon le ministère afghan de l’Intérieur, « quatre suspects ont été arrêtés dans l’enquête » sur cet attentat, le plus meurtrier depuis l’explosion d’un camion piégé dans la zone diplomatique le 31 mai (150 morts, 400 blessés). Débordés, les hôpitaux renvoient les patients d’un établissement à l’autre. Celui d’Emergency, qui a annoncé traiter 163 blessés - comptabilisés dans le bilan officiel - est contraint de les installer sur des matelas à même le sol.

L’attentat a été revendiqué par le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid sur WhatsApp : « Un martyr a fait sauter sa voiture piégée près du ministère de l’Intérieur où se trouvaient d’importantes forces de police », a-t-il annoncé.

Les soupçons du gouvernement se portent sur le réseau terroriste Haqqani, proche des talibans et installé à la frontière pakistanaise. L’explosion, de très forte intensité, a littéralement secoué la capitale. Les bâtiments de « Chicken Street », la rue des antiquaires proche, ont vu leurs vitres voler en éclats comme ceux de tous les quartiers à plusieurs centaines de mètres à la ronde.

Dans un communiqué, la présidence afghane a dénoncé « un crime contre l’humanité ». La communauté internationale a elle aussi condamné ce carnage. Le président américain Donald Trump a appelé à une « action décisive » contre les talibans.

