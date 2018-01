Brésil: Ouverture d'un procès en appel crucial pour l'ancien président Lula

Les deux anciens présidents Dilma Rousseff et Luiz Inacio Lula da Silva le 23 janvier 2018 à Porto Alegre. — Jefferson Bernardes / AFP

Grand favori de la présidentielle d’octobre 2018, l’ex-président brésilien Lula se retrouve devant la justice depuis ce mercredi. Trois juges sont chargés de trancher en appel sur une condamnation à près de dix ans de prison pour corruption.

>> A lire aussi : Brésil: La justice gèle des comptes du président Lula et saisit trois de ses appartements

Un Brésil très polarisé retient ainsi son souffle en attendant cette décision cruciale pour l’avenir de pays.

L’élection la plus incertaine depuis plus de trente ans

Des milliers de sympathisants de Luiz Inacio da Silva, figure politique emblématique, mais aussi ses ennemis farouches, ont convergé vers cette ville du Sud, dans une ambiance tendue qui laisse redouter des affrontements. La tension était palpable dès les premières heures de la journée. Le quartier du tribunal, situé au cœur d’un parc, a été totalement bouclé alors que des hélicoptères survolaient la zone.

L’Etat de Rio Grande do Sul, dont Porto Alegre est la capitale, a mobilisé d’importantes forces de maintien de l’ordre et des hélicoptères autour du procès, suivi par quelque 300 journalistes, brésiliens et étrangers. En confirmant, option la plus probable, ou en infirmant la condamnation à neuf ans et demi de prison pour corruption passive et blanchiment de Lula, la cour d’appel va de fait battre les cartes de la présidentielle d’octobre au Brésil.

>> A lire aussi : Brésil: L'ex-président Lula condamné à neuf ans de prison pour corruption, il fait appel au Brésil et devant l'ONU

Les nombreux recours possibles font que la situation de l’icône de la gauche pourrait ne pas être clarifiée avant de longs mois, laissant planer longtemps encore le flou qui entoure l’élection la plus incertaine au Brésil depuis le retour de la démocratie en 1985.