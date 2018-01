Etats-Unis: Une fusillade dans un lycée fait un mort et plusieurs blessés

Une personne a été tuée et plusieurs blessées ce mardi lors d’une fusillade dans un lycée du Kentucky, a annoncé le gouverneur de cet Etat du centre-est des Etats-Unis, précisant que le tireur avait été interpellé.

La fusillade est survenue au lycée de Marshall County, dans la ville de Benton. « Fusillade tragique au lycée de Marshall County… Tireur incarcéré, un décès confirmé, plusieurs autres blessés… Beaucoup de choses encore incertaines », a écrit le gouverneur Matt Bevin sur son compte Twitter, sans préciser si la victime était un élève.

Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us...