Etats-Unis: Une fusillade dans un lycée fait deux morts et 17 blessés

Un élève a ouvert le feu mardi dans son lycée de l’Etat du Kentucky, tuant deux adolescents et faisant 17 blessés avant d’être arrêté, une nouvelle fusillade en milieu scolaire endeuillant les Etats-Unis.

Le tireur a été interpellé de façon non violente par un agent du shérif, puis placé en garde à vue. Il s’agit d’un élève du lycée, âgé de 15 ans. « Il sera inculpé de meurtres et de tentatives de meurtres », a déclaré Matt Bevin, le gouverneur de cet Etat situé à l’ouest des Appalaches.

Une lycéenne de 15 ans est morte sur place. Un autre lycéen, également âgé de 15 ans, a été mortellement touché par balle et est décédé à l’hôpital, a ajouté le gouverneur. Il a précisé que toutes les victimes étaient a priori scolarisées dans l’établissement. Parmi elles douze personnes ont été blessées par balle, et cinq autres ont été blessées dans la panique causée par l’attaque. Plusieurs des victimes ont été évacuées par hélicoptère.

Les tirs ont éclaté à l’heure du début des classes au lycée de Marshall County, dans la petite ville de Benton. Un endroit où, selon Matt Bevin, il était « inconcevable » d’imaginer une telle « tragédie ».

Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us...