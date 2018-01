Donald Trump envisage d'inviter Emmanuel Macron à Washington pour une visite d’Etat

Emmanuel Macron et Donald Trump à New York, le 18 septembre 2017, lors de l'Assemblée générale des Nations unies. — Evan Vucci / AP / Sipa

Donald Trump pourrait inviter Emmanuel Macron à Washington pour une visite officielle dans le courant de l’année, selon deux sources diplomatiques citées par CNN. Il s’agirait de la première visite d’Etat en l’honneur d’un dirigeant étranger organisée sous la présidence de Donald Trump.

La Maison-Blanche n’a pas encore formulé d’annonce, mais le président américain pourrait officialiser l’invitation au cours du Forum économique mondial, à Davos (Suisse), qui se tient jusqu’à vendredi.

Trump impressionné par sa visite en France

Le président français a pourtant déclaré dans une interview sur la BBC, diffusée dimanche, qu’il partageait l’indignation des pays africains au sujet de la déclaration sur les « pays de merde » du président américain. « Ce n’est pas un mot que vous pouvez utiliser », a déclaré le chef de l’Etat français, qui a ajouté que « [Donald Trump n’était] pas un homme politique classique ». Dans le même temps, le président français a affirmé entretenir « une très bonne relation » avec Donald Trump.

En juin dernier, Emmanuel Macron s’était déjà payé le président des Etats-Unis au cours d’une allocution télévisée, après la décision de son homologue américain de se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Il avait déclaré en anglais : « Make our planet great again », détournant le slogan de campagne de Donald Trump : « Make America great again. »

Mais, le mois suivant, le président français avait reçu Donald et Melania Trump en grande pompe à l’occasion du défilé du 14-Juillet, à Paris. La visite avait notamment été marquée par un dîner à la tour Eiffel préparé par le chef français Alain Ducasse. Ces deux journées en France n’avaient pas manqué de flatter et impressionner le président américain. qui avait ensuite déclaré, en septembre : « Il y avait beaucoup d’avions et beaucoup de puissance militaire. Grâce à ce que j’ai vu, nous pensons vraiment à organiser un grand défilé à Washington pour le 4-Juillet », jour de la fête nationale américaine, et « essayer de faire mieux » que celui du 14-Juillet en France.