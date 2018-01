Un séisme de magnitude 8,2 enregistré au large de l'Alaska

Un puissant séisme, de magnitude 8,2, a été enregistré ce mardi au large de la côte sud de l’Alaska, déclenchant des alertes au tsunami pour cet Etat ainsi que pour la côte ouest du Canada, selon les services sismologiques américains (USGS).

Le séisme s’est produit à 9h31 GMT dans le Golfe d’Alaska, à 280 km au sud-est de la ville de Kodiak, a précisé l’USGS.

Le Centre national d’alerte au tsunami a déclenché une alerte pour la majeure partie de la côte sud de l’Alaska, les îles Aléoutiennes et la province canadienne de Colombie-Britannique. Il a par ailleurs émis un avis de vigilance pour toute la côte pacifique des Etats-Unis, de la frontière mexicaine à la frontière canadienne.

Well that was fun! We’re all ok in Anchorage & miles from where the 8.2 #Earthquake hit near Kodiak #Alaska little while ago. It quietly rumbled for about 3mins before it actually shook the house. There’s been a Tsunami text alert, hope all is well everyone. pic.twitter.com/QoD6IBzG4Q