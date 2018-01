VIDEO. «Marches pour les femmes» et contre Trump: Des centaines de personnes manifestent en Europe

La «marche des femmes» à Londres, un an après le début du mandat de Donald Trump, le 21 janvier 2018. — Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

Le mouvement s’est étendu au vieux continent. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans plusieurs capitales européennes dimanche, sous des cieux peu cléments, pour défendre les droits des femmes et s’opposer au président américain Donald Trump, arrivé au pouvoir il y a un an.

A Londres, des centaines de personnes se sont rassemblées en face de Downing Street pour exprimer leur ras-le-bol face au harcèlement sexuel, aux violences et aux discriminations subies par les femmes.

« Je suis venue ici aujourd’hui pour dire : ça suffit la violence envers les femmes et les filles dans le monde », a déclaré Kiyleigh, 29 ans, qui participait à cette « Marche des femmes » londonienne. « Je travaille avec des femmes victimes de violences domestiques, de violences sexuelles commises par des hommes et je ne veux plus voir ça », a poursuivi la jeune femme. « ça suffit, ça suffit », a scandé la foule venue en nombre malgré la pluie et le froid devant la rue où habite la Première ministre, Theresa May.

Des centaines de manifestants devant Downing Street pour la Women's March de Londres pic.twitter.com/emHlRMcrF8 — Pauline Froissart (@pfroissart) January 21, 2018

« Se lever, s’unir et se battre »

Dans la foule, certains tenaient aussi des pancartes hostiles à Donald Trump. Le président américain a récemment annoncé qu’il ne viendrait pas inaugurer comme prévu la nouvelle ambassade américaine à Londres, où il risquait d’être accueilli par des manifestations hostiles.

>> A lire aussi : Les dix «fake news» les plus marquantes de Donald Trump depuis son élection

A Berlin, les militants s’étaient donné rendez-vous à la porte de Brandebourg, à proximité de l’ambassade des Etats-unis. Par une température glaciale, les manifestants, dont des expatriés américains et des Allemands, certains venus en famille, ont défilé dans le quartier du gouvernement, arborant des panneaux en anglais incitant à « Résister » et à « Se lever, s’unir et se battre ».

Une centaine de personnes réunies à Paris

A Paris, une centaine de personnes s’étaient rassemblées sous la pluie place du Trocadéro. Emmitouflées dans leurs manteaux, des manifestantes tenaient une banderole proclamant « Encore féministes ! ». A leurs côtés, des militants s’étaient mobilisés contre le locataire de la Maison blanche, avec des pancartes appelant à le destituer.

>> A lire aussi : Un an après, les 16 accusatrices de Donald Trump se sentent oubliées

A Madrid, environ 200 personnes, en majorité des femmes, se sont rassemblées place Isabel II, dans le centre-ville. Elles ont scandé des slogans hostiles au président américain et appelant à une « révolution » féministe globale.

Deuxième journée de manifestations aux Etats-Unis

Aux Etats-unis, les manifestations pour les droits des femmes et contre Donald Trump ont repris dimanche, pour la deuxième journée consécutive, avec une marche à Las Vegas. Cette marche avait pour objectif de mobiliser les participants en vue des prochaines élections.

Samedi, des centaines de milliers de personnes, dont les actrices Whoopi Goldberg à New York et Natalie Portman ou Scarlett Johansson à Los Angeles, ont participé à des « Marches des femmes » anti-Trump, un an après le rassemblement immense qui avait défié Donald Trump au lendemain de son investiture. Des manifestations ont eu lieu à Los Angeles, New York, Washington, Chicago, Denver, Boston et dans d’autres villes.