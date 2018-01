Attentat à Kaboul : Le dernier bilan est de 18 morts dont 14 étrangers

De la fumée sort de l'hôtel Intercontinental de Kaboul (Afghanistan) après un attentat revendiqué par les talibans, le 21 janvier 2018. — WAKIL KOHSAR / AFP

Un attentat a fait 18 morts dont 14 étrangers à Kaboul.

Il a été revendiqué par les talibans.

Il a visé l’hôtel Intercontinental très prisé des étrangers

La violence de l’attaque laissait craindre un bilan très lourd. Au moins 18 personnes, dont 14 étrangers, ont péri dans l’attentat, dans la nuit de samedi à dimanche de l’hôtel Intercontinental de Kaboul (Afghanistan), selon un nouveau bilan communiqué dimanche après-midi. « Quatorze étrangers et quatre Afghans ont été tués », a déclaré un porte-parole du ministère de l’Intérieur sans préciser les nationalités.

L’attentat, qui a duré une douzaine d’heures, a été revendiqué par les talibans. « Plusieurs Ukrainiens » figurent parmi les victimes, a déclaré, de son côté, un responsable du ministère des Affaires étrangères à Kiev, sans donner le nombre exact et en précisant que « d’autres informations ser[aient] annoncées lundi matin ».

Le commando était composé de six hommes

Un précédent bilan de l’attentat faisait état de 5 morts, dont un ou deux ressortissants étrangers. Mais la crainte d’un bilan plus lourd était grande. Notamment quand les assaillants ont été dépeints comme des hommes tirant à vue dans la salle à manger avant de forcer les chambres pour prendre les clients en otages, parfois immédiatement abattus. En outre, les terroristes n’ont pas hésité à déclencher un incendie au quatrième étage qui a duré une bonne partie de la nuit.

Selon le ministère de l’Intérieur, le commando était composé de six hommes. L’attaque n’a pris fin que plus de douze heures plus tard, vers 09H30 dimanche, une fois les assaillants abattus par les unités afghanes avec le soutien de la coalition occidentale sous mandat de l’Otan - la Norvège notamment a annoncé avoir contribué au dénouement.

L’Intercontinental déjà visé par un attentat en 2011

Le porte-parole des taliban Zabiullah Mujahid a revendiqué l’opération dans un message affirmant que l’hôtel était « plein d’envahisseurs américains et d’autres nationalités » et que l’attaque a tué des « dizaines » d’entre eux. Selon le porte-parole du ministère de l’Intérieur, « le commando est arrivé par le nord pour entrer dans l’hôtel par la cuisine avant de gagner le hall où il a ouvert le feu sur les clients et les gardes de sécurité ».

L’Intercontinental de Kaboul, l’un des deux cinq étoiles de la ville, accueille fréquemment des mariages, des conférences et des réunions politiques. Sa terrasse illuminée dominant la ville est particulièrement prisée des classes aisées.

L'établissement, ouvert en 1969, avait déjà été visé en juin 2011 par une attaque des talibans qui avait fait 21 morts.