«Shutdown» aux Etats-Unis: Après l'échec d'un vote crucial au Sénat, les services fédéraux ferment faute de budget

Le « shutdown » entré en vigueur à minuit. L’administration fédérale a fermé partiellement cette nuit aux Etats-Unis et mis au chômage technique sans paie de plus de 850.000 employés fédéraux considérés comme « non essentiels » après l’échec d’un vote crucial au Sénat. Il se traduira par. Malgré d’intenses tractations ces derniers jours, la majorité républicaine, l’opposition démocrate et la Maison Blanche n’ont pas pu s’entendre sur un budget, même temporaire.

Les républicains, majoritaires avec 51 sièges au Sénat, n’ont obtenu que 50 voix, loin des 60 voix (sur 100) nécessaire en faveur d’une extension pour quatre semaines, jusqu’au 16 février, du budget fédéral.

La fermeture de l’administration « était 100 % évitable »

Républicains et démocrates se sont rejeté immédiatement la responsabilité de cet échec, la Maison Blanche accusant les démocrates de prendre les citoyens américains « en otage ». La fermeture de l’administration « était 100 % évitable », a affirmé de son côté le patron des sénateurs républicains, Mitch McConnell, à l’adresse des démocrates. « Ce sera appelé le "Trumpshutdown" car personne, personne ne mérite autant que le président Trump d’être jugé responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons », lui a répondu le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer.

Il s’agit du premier « shutdown » depuis octobre 2013. Cette année-là, sous l’administration Obama, la fermeture de l’administration avait duré seize jours. Il est pour l’heure impossible de savoir combien de temps durerait cette nouvelle fermeture, les tractations entre les deux partis devant très vite reprendre.

Un vote contre la pérennisation des « Dreamers »

Les premiers effets de ce « shutdown » devraient se faire sentir lundi. Les activités de nombreuses agences fédérales, comme les services fiscaux, seront réduites mais les services de sécurité seront globalement épargnés. Les 1,4 million de militaires américains poursuivront leurs opérations mais sans être payés.

Reste que Chuck Schumer a demandé au président de convoquer d’urgence une réunion à la Maison Blanche avec les leaders des deux partis pour trouver un compromis. Les démocrates ont cependant indiqué qu’ils n’accepteront de voter pour un texte que s’il pérennise la régularisation de 690.000 jeunes immigrés au statut précaire. Ces « Dreamers » arrivés clandestinement aux Etats-Unis quand ils étaient enfants sont expulsables depuis l’abrogation par Donald Trump du programme Daca datant de l’administration Obama qui leur offrait un statut de résident temporaire. Le président Trump a donné au Congrès jusqu’au 5 mars pour légiférer.