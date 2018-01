Fermer les yeux est-ce vraiment dormir ? Apparemment oui, si l'on regarde les dernières image de l'élu britannique Desmond Swayne au Parlement. Ce dernier a piqué un petit somme alors que son collègue faisait un discours à la Chambre des Communes.

Et manque de chance, son petit somme n'est pas passé inaperçu: la séance était diffusée en direct sur la chaîne parlementaire!

Le conservateur s’est dit « embarrassé » et assure que « cela ne se reproduirait plus ». Il a par ailleurs précisé qu’il avait eu une « très longue » journée. Et pour cause : réputé pour être très sportif, il a affirmé s’être levé à 5h30 du matin pour « aller nager ».

>> A lire aussi : VIDEO. Twitter s’enflamme pour des photos de chefs d’Etat endormis lors du sommet annuel des pays arabes

A.Ba.