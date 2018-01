On peut être maman et rester une Première ministre « joignable et disponible ». Jacinda Ardern, la Première ministre de Nouvelle-Zélande, a annoncé vendredi qu’elle était enceinte de son premier enfant.

La naissance est attendue en juin, a expliqué Jacinda Ardern, arrivée au pouvoir il y a peu après une ascension météorique.

Cette grossesse est « inattendue mais enthousiasmante » aussi bien pour elle que pour son conjoint Clarke Gayford, a-t-elle dit dans un communiqué.

La dirigeante de 37 ans est arrivée au pouvoir en octobre, quelques mois à peine après avoir pris les commandes du parti travailliste, portée par une impressionnante vague de sympathie, appelée « Jacinda-mania » par les médias. Elle avait même été comparée à Emmanuel Macron et au Canadien Justin Trudeau.

« On croyait que 2017 était une grande année ! », s’est-elle exclamée sur Twitter. « Cette année, nous allons rejoindre les nombreux parents qui portent deux casquettes. Je serai Première ministre et maman tandis que Clarke sera le "Premier monsieur de la pêche à la ligne" et un papa au foyer ».

We thought 2017 was a big year! This year we’ll join the many parents who wear two hats. I’ll be PM & a mum while Clarke will be “first man of fishing” & stay at home dad. There will be lots of questions (I can assure you we have a plan all ready to go!) but for now bring on 2018 pic.twitter.com/nowAYOhAbF