Comme souvent, Boris Johnson s’est fait remarquer.

Il assistait ce jeudi au sommet anglo-français en présence du président français Emmanuel Macron et lui aurait soumis un projet pour le moins osé : un pont de 22 miles (environ 35 kilomètres) qui traverserait la Manche entre la France et le Royaume-Uni, selon les propos rapportés par le quotidien The Guardian.

Macron n’aurait pas dit non

Le ministre britannique des affaires étrangères aurait ainsi expliqué qu’il était « ridicule » que deux des plus grandes économies du monde ne soient reliées uniquement par une ligne de train.

En marche ! Great meetings with French counterparts today pic.twitter.com/D73B1rSkd3 — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 18, 2018

Emmanuel Macron serait ouvert à cette proposition, estimant lui aussi qu’il fallait développer une autre liaison entre les deux pays. Boris Johnson a tweeté une photo de lui avec le président français, accompagné d’une légende joviale : « En marche ! De belles rencontres avec des homologues français aujourd’hui. »

D. D.