VIDEO. Qu'a fait Melania Trump depuis qu'elle est First Lady?

Melania Trump, photographiée le 7 décembre 2017 à la Maison Blanche. — Alex Brandon/AP/SIPA

Le 20 janvier dernier, Melania Trump s’est retrouvée propulsée sur le devant de la scène politique. Un an après l’investiture de Donald Trump, la First Lady reste l’une des personnalités les plus énigmatiques de la Maison Blanche. Et pour cause : cette ex-mannequin d’origine slovène a encore du mal à maîtriser les codes bouillants de Washington.

Entre sourire de façade et ses refus de prendre la main de son mari, talons aiguilles en plein ouragan au Texas et isolement en passant par son discours à l’ONU… 20 Minutes dresse un bilan vidéo de sa première année dans la peau d'une First Lady.

