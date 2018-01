«Maison de l'horreur» en Californie: Les enfants enchaînés pendant des mois sans aller aux toilettes

Une photo de David et Anna Turpin en 2016. — FACEBOOK/ABC

Des punitions qui, année après année, se sont transformées en torture. Jeudi, le procureur du comté de Riverside, Mike Hestrin, a livré des détails horrifiques sur le calvaire vécu par treize frères et sœurs séquestrés et affamés pendant plusieurs années au domicile familial à Perris, en Californie. Les époux Turpin, inculpés pour douze actes de torture et de séquestration, et pour un acte « obscène », risquent de 94 ans à la prison à vie. Présentés à un juge, ils ont plaidé « non coupable ». Ils restent en détention provisoire, avec une caution fixée à 12 millions de dollars chacun.

38 kilos à 29 ans

Dénonçant la « perversité » de David et Louise Turpin, le procureur a relaté la nature d’abus présumés qui auraient commencé en 2010 au Texas. Selon son récit :

L’aînée, âgée de 29 ans, ne pèse que 38 kilos, pour une taille non précisée.

Un des enfants, âgé de 12 ans, pèse autant qu’un enfant normal de 7 ans.

Plusieurs des enfants souffrent de « déficiences cognitives » et de lésions nerveuses dues à des années de maltraitance.

Ils étaient parfois enchaînés pour plusieurs mois d’affilée, sans être autorisés à aller aux toilettes.

Les parents ont d’abord utilisé des cordes avant de passer à des chaînes cadenassées après qu’un enfant a réussi à se libérer.

Etre enchaîné était notamment la punition quand les enfants se lavaient les mains « au-dessus du poignet », ce que les parents considéraient comme « jouer avec l’eau ».

Les punitions comprenaient aussi des coups et des strangulations.

Les enfants n’étaient autorisés à se doucher qu’une fois par an

Ils ne sont pas allés chez le dentiste depuis au moins quatre ans.

Certains ne savaient pas ce qu’était un policier et l’adolescente de 17 ignorait ce qu’était un médicament.

Aucun enfant n’avait accès à des jouets alors que de très nombreux ont été retrouvés dans la maison, toujours dans leur emballage.

L’acte « obscène sur un enfant » concerne la façon dont le père avait ligoté l’une de ses filles, âgée de 14 ans.

La fratrie préparait « depuis plus de deux ans » un plan d’évasion. Outre l’adolescente qui a sonné l’alerte, un autre enfant s’est échappé avant de faire demi-tour, apeuré.

Comment un tel drame est passé inaperçu

La police et les services sociaux ont expliqué qu’ils n’étaient jamais intervenus à cette adresse et n’avaient reçu aucune plainte. C’est notamment parce que les enfants étaient scolarisés à domicile. Et « en Californie, il n’y a aucun contrôle obligatoire », explique à 20 Minutes Rachel Lazerus, de la Coalition pour une éducation à domicile responsable, un groupe qui milite pour réformer le « homeschooling ».

Selon la loi californienne, les parents doivent être « capables d’enseigner » mais, contrairement à la France, il n’y a aucune mesure en place pour vérifier que le programme scolaire est bien suivi, mesurer les progrès de l’enfant ou s’assurer que les conditions à domicile sont adéquates. Ce n’est qu’avant d’entrer à l’université qu’un élève est évalué par des tests standardisés.

Ce manque de supervision est dénoncé par l’élu californien Jose Medina, qui a promis de présenter un projet de loi prochainement. Car avec 3 % d’élèves américains scolarisés à domicile (1,7 million), l’horreur vécue par les enfants Turpin n’est sans doute pas un cas isolé.