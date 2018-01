Belgique: Le cabinet du secrétaire d’Etat Theo Francken évacué après une alerte à l’anthrax

C. Ape.

BELGIQUE Les pompiers, la police et la protection civile ont été dépêchés sur place…

Le cabinet de Theo Francken évacué après une alerte à l’anthrax à Bruxelles — THIERRY ROGE / BELGA / AFP

Le cabinet de Theo Francken, secrétaire d’Etat belge à l’Asile et la Migration, a été évacué ce jeudi, a indiqué VTM Nieuws sur son site internet. En cause, une enveloppe contenant de la poudre blanche et une balle, retrouvée au cabinet du secrétaire d’Etat.

Les pompiers, la police et la protection civile sont sur place, précisent les médias locaux. Les autorités examinent la nature exacte de la poudre contenue dans l’enveloppe.

Staatssecretaris @FranckenTheo is op het kabinet, maar deed teken dat alles in orde is #VTMNIEUWS pic.twitter.com/4HmZ1d492Y — Karel Lattrez (@karel_lattrez) January 18, 2018

Le Premier ministre belge, Charles Michel, a également dû quitter son bureau situé au Lambermont, face au cabinet de Theo Francken, par mesure de sécurité.