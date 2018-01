Pays-Bas: Tous les vols annulés à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol à cause de vents violents

Illustration rafales de vent — Philippe DESMAZES / AFP

L’aéroport d’Amsterdam Schiphol a annulé tous les vols ce jeudi matin à cause de vents extrêmement violents qui paralysent les Pays-Bas.

Les trains, tramways et bateaux à quai sont également perturbés, de même que de nombreux axes routiers.

Today we expect a strong westerly wind, causing delays and cancellations. Are you flying to/from Schiphol Airport today? Please check https://t.co/AB41Lj6v7h , our app or your airline for current flight information. pic.twitter.com/GJ0IiCBv7Y — Schiphol (@Schiphol) January 18, 2018

Un retour à la normale attendu dans la journée

« La totalité du trafic aérien a été suspendu jusqu’à nouvel ordre », a fait savoir l’aéroport sur Twitter, alors que l’Institut météorologique néerlandais a classé une grande partie du pays en code rouge, le plus élevé.

Storm update: currently 260 flights have been cancelled. This mainly affects flights to and from European destinations. Please expect delays for departing flights of up to 30 minutes. Our flight schedule will be disrupted for the rest of the day. pic.twitter.com/5t8Vox3ot6 — Schiphol (@Schiphol) January 18, 2018

Des pans du toit d’un des terminaux se sont même envolés a communiqué l’aéroport. Une reprise graduelle du trafic aérien est envisagée dans la journée.

Due to strong winds, a few roof plates have been detached from the terminal building. The entrances of Departures 1 and 2 are therefore closed. Passengers can enter Departures 3. Check-in is possible in all departure halls. — Schiphol (@Schiphol) January 18, 2018

La capacité des pistes est « fortement limitée »

La compagnie KLM avait auparavant annoncé l’annulation de 220 vols (110 au départ, autant à l’arrivée) car la capacité des pistes est « fortement limitée ». L’aéroport a par ailleurs suspendu toutes les opérations de maintenance pendant la tempête.

La société de chemin de fer nationale NS a de son côté prévenu que le trafic ferroviaire serait réduit, des chutes de neige étant notamment attendues dans le nord-est du pays.