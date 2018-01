Un républicain compare Trump à Staline pour ses attaques contre la presse

C’est l’une des voix républicaines les plus critiques de Donald Trump. Mercredi, le sénateur du Nevada Jeff Blake a comparé le président américain à Staline pour ses attaques contre la presse. Et son collègue John McCain a signé une tribune appelant Donald Trump à « arrêter d’attaquer » les médias, alors que le président américain a prévu de décerner ses « Fake News Awards », mercredi soir.

« ''L’ennemi du peuple'', c’est comme cela que le président des Etats-Unis a qualifié la presse en 2017 », a lancé Jeff Flake, rappelant que ces mots « tristement célèbres » avaient été prononcés par l’ancien dirigeant russe Joseph Staline « pour décrire ses ennemis ». Pour Jeff Flake, qui a annoncé qu’il ne se représenterait pas à l’issue de son mandat fin 2018, le temps du sursaut est venu : il n’est plus possible d’ignorer les « assauts » contre les médias d’un président « qui ne supporte pas la critique ».

"No politician will ever get to tell us what the truth is and is not. And anyone who presumes to try to attack or manipulate the truth to his own purposes should be made to realize the mistake and be held to account." — Sen. Jeff Flake pic.twitter.com/RLzgigQIuZ