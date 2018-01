VIDEO. Enquête russe: Steve Bannon, l'ancien conseiller de Trump, refuse de répondre aux parlementaires

C’est une situation « sans précédent », s’est indigné sur CNN l’élu démocrate Adam Schiff. Steve Bannon, l’ancien proche conseiller de Donald Trump, a refusé de répondre mardi aux nombreuses questions des parlementaires sur une éventuelle ingérence russe dans la campagne électorale de 2016, au moment où il était cité à comparaître devant le procureur spécial chapeautant l’enquête, dans une procédure distincte.

Rep. Adam Schiff, top Democrat on the House Intelligence Committee: Steve Bannon's refusal to answer a "very broad set of questions" was "unprecedented in all the interviews that we have done" https://t.co/z9wqu7Tsdd