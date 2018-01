Sous-marin danois: Peter Madsen va être jugé pour le meurtre de la journaliste Kim Wall

Peter Madsen, inventeur et propriétaire du sous-marin privé le Nautilus, est soupçonné d'avoir tué une journaliste qui réalisait un reportage sur lui. — Bax Lindhardt / Scanpix Denmark / AFP

Il sera jugé pour meurtre. L’inventeur danois Peter Madsen va en effet être renvoyé devant un tribunal à la suite du décès de la journaliste suédoise Kim Wall à bord de son sous-marin en août 2017 au large du Danemark, a annoncé ce mardi le parquet à Copenhague.

Arrêté et écroué peu après la disparition de la jeune journaliste dans des circonstances troubles, Peter Madsen a depuis avoué avoir démembré et jeté son corps à la mer mais dément l’avoir tuée intentionnellement.

Le corps de la journaliste a été « décapité, démembré, mutilé et lesté »

Il sera jugé à partir du 8 mars pour meurtre, atteinte à l’intégrité d’un cadavre et agression sexuelle, précise dans un communiqué le parquet danois qui entend requérir la réclusion criminelle à perpétuité. L’autopsie n’a pas permis de déterminer les causes de la mort de Kim Wall, dont le corps décapité, démembré, mutilé et lesté a été retrouvé à plusieurs endroits dans la baie de Koege séparant le Danemark de la Suède.

« L’homicide a pu être réalisé par égorgement ou strangulation », affirme cependant le parquet qui plaidera la préméditation. L’ordonnance de mise en accusation de Peter Madsen doit être publiée ce mercredi. Le procureur Jakob Buch-Jepsen a demandé aux médias de faire preuve de discernement dans la publication des éléments d’enquête les plus sensibles dans « cette affaire hors du commun et d’une rare violence, aux conséquences tragiques pour Kim Wall et ses proches ».

L’inventeur a mutilé les organes génitaux de la journaliste

Il est notamment apparu que Peter Madsen, vraisemblablement dans le but de masquer des violences sexuelles, avait mutilé les organes génitaux de la victime. Kim Wall, journaliste expérimentée de 30 ans, avait embarqué le soir du 10 août à bord du Nautilus avec Peter Madsen, le concepteur et propriétaire danois du submersible, près de Copenhague.

Elle souhaitait faire le portrait de cet ingénieur autodidacte obsédé par la conquête des mers et de l’espace.