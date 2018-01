VIDEO. Californie: 13 frères et sœurs découverts enchaînés et affamés, les parents arrêtés

ETATS-UNIS Une adolescente de 17 ans a réussi à s'échapper et à sonner l'alerte, les parents ont été arrêtés et sont soupçonnés de «torture»...

David et Anna Turpin ont été arrêtés le 14 janvier 2018 et sont accusés d'avoir retenu prisonniers leurs 13 enfants. — RIVERSIDE POLICE

C’est un quartier résidentiel tout neuf d’une petite ville californienne tranquille, au milieu du désert, entre Los Angeles et Palm Springs. C’est dans une de ces maisons de Perris, construite en 2013, que des parents sont accusés d’avoir retenu prisonniers leurs 13 enfants, âgés de 2 à 29 ans, dans des conditions abominables. Une adolescente de 17 ans a pu s’échapper et sonner l’alerte, dimanche. Soupçonnés de « torture » et de « mise en danger de la vie d’enfants », les parents, David et Anna Turpin, ont été arrêtés et placés en détention provisoire par le shérif du comté de Riverside. Deux cautions de 9 millions de dollars ont été imposées.

« Odeur pestilentielle »

La jeune fille de 17 ans, qui a pu appeler la police avec un téléphone portable trouvé dans la maison, avait le visage « émacié », à tel point que la police a cru qu’elle n’avait que 10 ans. Elle a indiqué « que ses douze frères et sœurs étaient retenus captifs», précisant que certains d’entre eux étaient «attachés avec des chaînes et des cadenas ».

La maison de David et Anna Turpin, à Perris, en Californie. - GOOGLE MAPS

Les agents sont sont rendus au domicile de David Turpin et son épouse Louise, âgés de 57 et 49 ans respectivement. Plusieurs enfants ont été retrouvés enchaînés à leur lit dans le noir et dans une « odeur pestilentielle ». La police a initialement cru que les 12 personnes retrouvées, « mal-nourries et très sales », étaient toutes des mineures mais a ensuite réalisé que sept d’entre elles étaient des adultes, âgées de 18 à 29 ans. Les six autres ont entre 2 et 17 ans. Tous ont été admis à l’hôpital.

Ecole à domicile

La police n’a pas précisé depuis combien de temps les enfants se trouvaient dans ces conditions. Sur sa page Facebook – depuis mise hors ligne – le couple a publié plusieurs photos de famille lors de voyages à Disneyland et à l’occasion d’une cérémonie de renouvellement de leurs voeux de mariage, où l’on peut voir 10 filles en tenue identiques et trois garçons.

Une photo de David et Anna Turpin en 2016. - FACEBOOK/ABC

Selon le New York Times, le couple avait déclaré faillite en 2011, avec des dettes comprises entre 100.000 et 500.000 dollars. Le père, qui travaillait à cette époque comme ingénieur chez Northtrop Grumman, gagnait 140.000 dollars par an. Depuis, il avait reçu une autorisation de l’Etat californien pour fonder une école privée à domicile, où étaient scolarisés ses enfants mineurs.