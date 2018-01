VIDEO. Etats-Unis: Une voiture décolle et s'encastre dans le premier étage d'un immeuble en Californie

Un spectaculaire accident de la route a eu lieu ce dimanche en Californie dans la ville de Santa Ana peu avant 6 heures du matin.

Le conducteur d’une automobile en excès de vitesse s’est en effet retrouvé encastré au 1er étage d’un immeuble en compagnie de son passager.

Les deux occupants ont été blessés mais aucun mort n’est à déplorer dans l’immeuble qui abrite notamment un cabinet dentaire. Selon les informations du Los Angeles Times, le conducteur, à cause d’une vitesse excessive, a vu son véhicule grimper le terre-plein central puis être propulsé en l’air jusqu’à atterrir dans l’immeuble le plus proche

OCFA in Santa Ana with a vehicle that crashed into the second floor of a small Office building. The vehicle hit the center divider and went airborne and landed into the building. One person self extricated, the other person is still trapped in the vehicle. USAR from OCFA On scene pic.twitter.com/Lm5b4oyCIm