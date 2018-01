JO 2018: Discussions sur les pom-pom girls et les artistes nord-coréens

Une présence aux JO 2018 réglée dans les moindres détails. Des délégués nord et sud-coréens ont entamé lundi matin des discussions sur de possibles prestations d’artistes du Nord en février lors des Jeux olympiques au Sud, auxquels Pyongyang a accepté de participer.

>> A lire aussi : La Corée du Nord aux JO 2018, «un grand pas dans l'esprit olympique», se réjouit Thomas Bach

Après des mois d’incertitude, la Corée du Nord a décidé la semaine dernière, lors du premier dialogue officiel intercoréen en plus de deux ans, d’envoyer aux jeux de Pyeongchang (9-25 février), une délégation comptant non seulement des athlètes, mais aussi une équipe de démonstration de Taekwondo, des pom-pom girls ou encore des artistes.

With their good looks and sharp moves, North Korea's female cheerleaders, mostly in their late teens or early 20s, have attracted huge publicity whenever they have been sent to major sports events in the South https://t.co/6dMkkLm6tq pic.twitter.com/8jUXhLIu8Z