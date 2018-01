Proche-Orient: Mahmoud Abbas déplore la «claque du siècle» infligée par Trump

Le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah, le 14 janvier 2018. — Majdi Mohammed/AP/SIPA

Pour Mahmoud Abbas, l’offre de paix au Proche-Orient du président américain Donald Trump, c’est la « claque du siècle ». Le président palestinien a réitéré dimanche son rejet d’une médiation américaine dans le processus de paix. Il s’exprimait à l’ouverture d’une réunion des dirigeants de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) à Ramallah visant à réfléchir à une riposte à la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d’Israël.

La suspension de l’historique reconnaissance d’Israël remontant à 1988 est l’une des options proposées à la discussion du Conseil central palestinien, l’un des organes de l’OLP, l’entité reconnue internationalement comme représentant les Palestiniens des Territoires et de la diaspora, avaient indiqué des délégués.

« Je dis qu’il n’y a plus d’Oslo, Israël a mis fin à Oslo »

« Nous disons à Trump que nous n’accepterons pas son plan, l’affaire du siècle s’est transformée en claque du siècle », a affirmé Mahmoud Abbas, donnant le ton de la réunion, qui doit se poursuivre lundi. Le président palestinien semble faire référence au vœu exprimé par Donald Trump de présider à l’accord diplomatique « ultime » entre Israéliens et Palestiniens.

Après son rejet de toute médiation américaine, un pilier historique du processus de paix, Mahmoud Abbas a assuré qu’Israël « avait mis fin » aux accords d’Oslo sur l’autonomie palestinienne signés en 1993, la référence des pourparlers de paix. « Je dis qu’il n’y a plus d’Oslo, Israël a mis fin à Oslo », a-t-il répété, ajoutant que des décisions pour l’avenir devaient être prises durant cette rencontre.

Le 13 septembre 1993, après six mois de négociations secrètes à Oslo, Israël et l’OLP se reconnaissaient mutuellement et signaient à Washington en présence du président Bill Clinton une « Déclaration de principes » sur une autonomie palestinienne transitoire de cinq ans.

Aucun dirigeant palestinien ne devrait rencontrer Mike Pence à Jérusalem

Quelle que soit la conclusion des plus de 120 membres du Conseil central, la décision échoira en dernier ressort au président palestinien. L’éventualité d’une riposte palestinienne donne la mesure de la colère provoquée par la décision le 6 décembre de la Maison Blanche de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël.

Cette rupture unilatérale avec des décennies de diplomatie américaine et internationale, interprétée comme la dénégation des revendications palestiniennes sur Jérusalem-Est annexée et occupée, a suscité des violences qui ont causé la mort de seize Palestiniens. Elle a aussi provoqué la fureur de la direction palestinienne, qui a gelé les contacts avec l’administration Trump. Aucun dirigeant palestinien ne devrait rencontrer le vice-président Mike Pence attendu à Jérusalem les 22 et 23 janvier après avoir reporté une visite initialement prévue mi-décembre.

La « poursuite de la colonisation », obstacle à la solution à deux Etats

Pour les dirigeants palestiniens, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël n’est que l’expression de trop d’un clair parti pris pro-israélien, déjà manifesté par le non-engagement en faveur de la création d’un Etat palestinien, la discrétion observée sur la poursuite de la colonisation israélienne des territoires palestiniens occupés ou encore la menace de fermeture du bureau de l’OLP à Washington.

Dimanche soir, le président palestinien n’a pas mentionné la reconnaissance d’Israël mais a dénoncé la « poursuite de la colonisation » comme un obstacle à la solution à deux Etats, la référence de l’ONU pour résoudre l’un des plus vieux conflits de la planète.

« Ceux qui attendaient un aperçu d’une nouvelle stratégie palestinienne pour mettre fin à l’occupation ou un changement vers une solution à un Etat auront été déçus », a estimé Hugh Lovatt, coordinateur pour Israël et la Palestine au Conseil européen pour les relations extérieures.