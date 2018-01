Londres: Le magasin de luxe Harrods va déboulonner la statue de la princesse Diana

La fin d’une époque. Le magasin de luxe londonien Harrods a annoncé ce samedi qu’il allait déboulonner la célèbre sculpture de bronze à la mémoire de Lady Diana et Dodi Al Fayed, intitulée Innocentes victimes.

>> A lire aussi : Mort de Lady Diana: Vingt ans après, la princesse ne fait plus rêver les touristes au pont de l'Alma

L’œuvre, Installée dans le magasin en 2005, représente Lady Di dansant main dans la main et yeux dans les yeux avec Dodi, qui libèrent un oiseau déployant ses ailes. Elle a été commandée par le père de ce dernier, Mohamed Al Fayed, après la mort du couple dans un accident de voiture à Paris, le 31 août 1997.

The Diana & Dodi memorial in @Harrods is a little odd. It has the last glass they drank from, a ring, and statue titled "innocent victims". pic.twitter.com/V6MbaKv1KP