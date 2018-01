Propos de Trump sur les «pays de merde»: Un démocrate confirme, indignation en Afrique et en Haïti

« Pourquoi voulons-nous que toutes ces personnes originaires de pays de merde viennent ici ? » Selon de nombreux médias américains, Donald Trump a posé cette question à des sénateurs, jeudi, à propos d’immigrés venus d’Haïti, du Salvador et de plusieurs pays d’Afrique. Face à une indignation quasi-générale, le président américain a démenti sur Twitter avoir employé ces mots. Mais le sénateur démocrate Dick Durbin, présent lors de la rencontre, a confirmé avoir entendu « ces expressions viles et racistes ».

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA!