Allemagne: Accord trouvé entre Merkel et les sociaux-démocrates

L'Allemagne est sortie de l'impasse. La chancelière conservatrice Angela Merkel et les sociaux-démocrates sont parvenus ce vendredi matin après plus de 24 heures de négociations à un accord de principe en vue de former un nouveau gouvernement en Allemagne, a indiqué à l'AFP une source proche des discussions.

Cette source a répondu par l'affirmative à la question de savoir si un compromis avait été obtenu. Il va devoir encore être soumis dans la journée aux instances dirigeantes des partis concernés, les démocrates-chrétiens (CDU/CSU) et les sociaux-démocrates du SPD pour approbation.

Pourtant, vers 05h00 GMT, toujours aucun accord n’était en vue, mais un report des tractations était exclu, selon des sources proches des négociateurs.

De « gros obstacles » à surmonter

Selon plusieurs médias allemands, les discussions patinent notamment sur des questions fiscales et sur la politique migratoire. Jamais la chancelière n’aura négocié aussi longtemps, quel que soit le sujet, relève le quotidien Die Welt.

Les pourparlers pour le maintien de la Grèce dans la zone euro ou le traité de paix de Minsk pour l’Ukraine de l’est avaient duré « seulement » 17 heures.

Après avoir d’abord échoué en novembre à s’entendre sur une coalition majoritaire avec les écologistes et les libéraux, Angela Merkel n’avait plus le droit à l’erreur. La chancelière de 63 ans, qui jouait sa survie politique, s’était dite prête à « trouver des compromis constructifs » entre son camp démocrate-chrétien (CDU et CSU) et les sociaux-démocrates du SPD, mais sans dépasser certaines lignes rouges.

Le président du SPD Martin Schulz avait lui aussi parlé de « gros obstacles » à franchir.

Face au risque de blocage, le président allemand Frank-Walter Steinmeier, social-démocrate, avait appelé les deux camps à surmonter leurs différends au nom de l’intérêt national.

Vers une « coalition des perdants » ?

Les tractations se déroulaient dans un contexte politique défavorable tant pour les démocrates-chrétiens que pour les sociaux-démocrates.

Certains médias avaient qualifié leur possible alliance de « coalition des perdants » car les deux camps ont été sanctionnés par les électeurs lors du scrutin législatif, marqué par la percée de l’extrême droite.

A eux deux, ils ne représentent qu’une courte majorité des suffrages. Angela Merkel, au pouvoir depuis douze ans, a emporté une victoire à la Pyrrhus avec un score historiquement bas et le SPD a subi une humiliation en septembre.

Sur le fond, les divergences restaient importantes. Les conservateurs, en particulier la CSU qui est déjà en campagne pour des élections régionales cet automne, exigaient un durcissement de la politique migratoire et une réduction limitée des impôts pour tous.

Le SPD plaidait, lui, en faveur d’un assouplissement du regroupement familial pour les réfugiés, d’importants investissements publics ou d’une réduction des inégalités face à l’assurance maladie entre riches et pauvres.